Hadi Özışık: CHP’nin söylemlerine kendi medyaları bile 'yeter' diyor

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de katıldığı programda, CHP’nin her olumsuz olayda iktidarı suçlamasını eleştirerek, tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i şikayet edenin bizzat CHP’li mevcut başkan Cemil Tugay olduğunu hatırlattı. Partililerin ve CHP medyasının da artık bu tavırdan rahatsız olduğunu vurgulayan Özışık, “Rüşvetin baklava kutularında saklandığı bir süreç var, bunu iktidara bağlamak gerçeği saptırmak olur” dedi.

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV'de yayınlanan Geniş Açı programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'nin her olumsuzlukta iktidarı suçladığını belirten Özışık, özellikle tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili süreci örnek gösterdi. Özışık, “Tunç Soyer’i Recep Tayyip Erdoğan mı şikayet etti? Onu şikayet eden, İzmir’in mevcut CHP’li belediye başkanı Cemil Tugay’dır” ifadeleriyle partinin içindeki çelişkilere dikkat çekti.

Özışık, CHP’li seçmenlerin ve partili yetkililerin de yolsuzluk iddialarına tepki gösterdiğini hatırlatarak, “Baklava kutusunun içine konulan paraları, alınan rüşvetleri görmezden gelemezsiniz. Özgür Özel bir yandan ‘araştıracağız’ diyor, diğer yandan partiden başka isimler her şeyi siyasi operasyon olarak niteliyor. Bu tutarsızlık CHP’ye zarar veriyor” dedi. Muhalefetin sadece mitinglerle değil, ülke sorunlarına çözüm önerileriyle de gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayan Özışık, “Kendi medyaları bile artık bu söylemlerden bıktı, ‘yeter’ diye manşet atıyorlar” şeklinde konuştu.