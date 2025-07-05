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Adana'da A Haber muhabirine saldırı girişimi! O anlar canlı yayına yansıdı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldığı sırada bir CHP'li bölgede yayın yapan A Haber muharibini darp etmeye kalktı. O anlar canlı yayına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon sırasında A Haber yayınına CHP’liler müdahale etmek istedi, bir CHP’li A Haber muhabirini darp etmeye kalktı.

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