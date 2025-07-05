Türkiye'nin 1 numaralı ölüm nedeni kanser değil, kalp

Türkiye'de en büyük ölüm nedeni, kanseri geride bırakan dolaşım sistemi hastalıkları oldu. TÜİK verilerine göre, tüm ölümlerin yüzde 36'sı bu hastalıklardan kaynaklanıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, ölüm nedenlerinin başında gelen bu hastalıklar arasında özellikle koroner arter hastalığına dikkat çekti: “Kalp krizi ve ani ölümlerin çoğu bu hastalıktan kaynaklanıyor” dedi.

Her yıl binlerce aileyi yasa boğan, sevdiklerimizi bizden koparan sinsi bir düşman var ve bu düşman, artık kanser değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ürkütücü gerçek şu ki, ülkemizdeki her 100 ölümden 36'sı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bu görünmez savaşın en tehlikeli cephesinin "koroner arter hastalığı" olduğunun altını çiziyor ve toplumun bu sinsi tehlikeye karşı bilinçlenmesi gerektiğini belirtiyor.

KALP KRİZİ, DAMAR TIKANIKLIĞI, ANİ ÖLÜMLER

Dolaşım sistemi hastalıklarının başını çeken koroner arter hastalığına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, “Artık kanser değil, kalp damar hastalıkları daha fazla insanı hayattan koparıyor” dedi. Prof. Dr. Kılıçaslan, koroner arter hastalığının damar sertliği ile başlayan, yıllar içinde ilerleyen ve çoğu zaman ani ölümlerle sonuçlanabilen bir tablo oluşturduğunu belirtti. Koroner arter hastalığının, kalbi besleyen damarlarda gelişen sertlik ve tıkanıklıkla ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Kılıçaslan, hastalığın en önemli sonucu olarak kalp krizini gösterdi. Kalp krizine ek olarak kalpte büyüme, ritim bozuklukları ve ani ölümlerin de bu hastalığın etkileri arasında yer aldığını söyledi.

RİSK HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Damar sertliği ve tıkanıklığının oluşma sürecinde pek çok faktörün etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, genetik yatkınlığın yanı sıra yaşam tarzı faktörlerine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıçaslan, “Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve obezite en büyük risk faktörleri. Ayrıca sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve stres de hastalığın gelişimini hızlandırıyor” dedi. Son yıllarda özellikle yaşla birlikte artan diyabet ve obezite sıklığının da bu tabloyu ağırlaştırdığını vurgulayan Prof. Kılıçaslan, bu durumun koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranlarında da artışa neden olduğunu söyledi.

ERKEN ÖNLEM HAYAT KURTARIR

Koroner arter hastalığına karşı alınacak önlemlerin başında yaşam tarzı değişikliklerinin geldiğini ifade eden Prof. Kılıçaslan, “Bu bir gecede oluşan bir hastalık değil. Ancak önlem alınmazsa, ölümle sonuçlanan sessiz bir ilerleyişi var. Erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarır” dedi. Prof. Kılıçaslan, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve tansiyon-kolesterol kontrolünün hastalığı önlemede hayati rol taşıdığını sözlerine ekledi.