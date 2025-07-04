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CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve bazı belediye yetkilileri hakkında 4 aylık teknik-fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. İnşaat ruhsatı karşılığında rüşvet alındığı, paravan şirketler aracılığıyla sahte faturalarla yaklaşık 800 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken, baklava kutusunda avro dolu rüşvet paralarının yakalanması dikkat çekti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, belediye başkanlığının otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında rüşvet aldığı iddiaları üzerine yoğunlaşıyor. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer belediye yetkililerine  yönelik operasyonun, 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştiği öğrenildi.

RÜŞVET VE SAHTE FATURALARLA HAKSIZ MENFAAT SAĞLANMIŞ

Yapılan soruşturmada, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet ödenmeden inşaat ruhsatlarının verilmediği iddia ediliyor. Ayrıca, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı belirtiliyor. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 800 milyon lira kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.

BAKLAVA KUTUSUNDA AVROLAR BULUNDU

Operasyon kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet alırken görüntülendiği iddiaları da dikkat çekiyor. Bir şahıs, ruhsat almak için M.E.T'ye rüşvet verirken, polis tarafından yapılan baskında baklava kutusunda avrolar bulundu. M.E.T'nin, "Arkadaşım yurt dışından geldi, içki ve çikolata getirdi." açıklaması yaptığı ancak kutudan çıkan paralarla ilgili şaşkınlık yaratan açıklamalar yaptığı öğrenildi.

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