Bodrum'da dehşet anları! Alev alev yanıp ardından battı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan tekne batarken, 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı. İşte saniye saniye o anlar...
"My Lover" isimli 27 metrelik gulette seyir halindeyken bir kabin içerisinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kablolarından çıktığı değerlendirilen yangına teknedeki personel tarafından müdahale edildi.
Tekne kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Teknedeki 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.
Söndürme çalışmaları sırasında açığa sürüklenen tekne battı.