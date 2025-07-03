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Çeşme yangını öyle kötü ki! Yollar trafiğe kapandı alevler otoyola indi

ÇEŞME ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın durmuyor. Alevler otoyola ulaştı, ulaşım da durdu.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

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