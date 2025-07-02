BIST 10.246
DOLAR 39,81
EURO 47,04
ALTIN 4.270,65
YEREL

Şanlıurfa'daki 2 bin 738 deprem konutunun yapımı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 bin 738 konutun yapımını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yürüttüğü inşa çalışmalarını bitirdi.

Bu kapsamda 2 bin 738 konuttan oluşan projede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Bölgeye konutların yanı sıra 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi.

Bakan Murat Kurum da konutlarına taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, hak sahibi Ayşe Elman'ın, "Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam" sözünü alıntılayarak, "Bu güvenin adı, TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara." mesajını verdi.

TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çeken Elman ise şunları kaydetti:

"Daha önce balkonlarımız, evlerimiz, odalarımız büyük olsun isterdik ama artık evin güzelliği ya da genişliği önemli değil diyoruz. Önemli olan sağlamlığı. Bana başka yerden 10 daire de verseler TOKİ'nin dışına çıkmam. TOKİ yapıları gerçekten kuvvetli. Şimdi okulumuz, elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız, her şeyimiz tamam. Çocuklar da artık kendi odalarını buldular. Buraya taşındığımdan bu yana çocuklarım güzel bir uyku uyumaya başladı. Ben de 'artık bu benim evim' dedim."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi
Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi
Uykudaki o ses aslında bir alarm
Uykudaki o ses aslında bir alarm
Özgür Özel: Erdoğan artık cunta başkanıdır
Özgür Özel: Erdoğan artık cunta başkanıdır
İçişleri Bakanlığı’ndan trafik güvenliği için kapsamlı adım
İçişleri Bakanlığı’ndan trafik güvenliği için kapsamlı adım
Acun Ilıcalı'nın transfer cevabı olay oldu!
Acun Ilıcalı'nın transfer cevabı olay oldu!
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın
Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın
Bu Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar! Seçime kadar bekle ulan!
Bu Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar! Seçime kadar bekle ulan!
AK Partili Hacıoğulları'ndan Leman Dergisi'ne Meclis'te salavatlı tepki
AK Partili Hacıoğulları'ndan Leman Dergisi'ne Meclis'te salavatlı tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
BBP lideri Mustafa Destici: "Lağım çukuru olan bu paçavrayı kapatmak yetmez..."
BBP lideri Mustafa Destici: "Lağım çukuru olan bu paçavrayı kapatmak yetmez..."