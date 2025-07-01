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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösteren Erdoğan, "Adap bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

"Düşeni yemek bir CHP geleneği" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP içinde kimin kimi hançerledikleri bizi ilgilendirmez. Bizi ıslarla içine çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor. Şikayet eden de 'mağdur oldum' diyen de bunlar." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman dergisinde yayımlanan "Hz Muhammed" karikatürüne sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin değerlerinden yoksun, edep, adap bilmez ahlaksızların Resulü Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Biz, bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız. Yolumuzu aydınlatan kalplerimizi şefkatle dolduran sevgili Peygamberimizin aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmak asli görevimizdir, bunu şeref sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

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