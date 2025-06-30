Kemal Kılıçdaroğlu tartışması Şaban Sevinç açıkla dedi Hadı Özışık kulağından tutup...
DATÇA Belediyesi'ndeki işten çıkarma üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu CHP medyasına ağır bir cümle etti. Şaban Sevinç, Hadi Özışık ile katıldığı Ekol TV yanınında buna tepki gösterdi 'açıkla' çağrısı yaptı. Hadi Özışık ise Kemal Kılıçdaroğlu için söylenenleri hatırlattı...
DATÇA Belediyesi sosyal medya sorumlusu Osman Akın'ın işine Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı nükteli paylaşım sebebiyle son verildi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder." paylaşımını yaptı.
Fonlanan gazeteciler
Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında ise kendisine ağır eleştiriler getiren gazetecileri isim vermeden 'fonlanan troller' olarak niteledi ve şunu yazdı:
- Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum.
-Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.
EKOL TV'de Geniş Açı programına konuk olan Şaban Sevinç ve Hadi Özışık da bu açıklamayı yorumladı. Şaban Sevinç, "Kılıçdaroğlu bunu 2023 seçimlerine giderken de yaptı. Neden böyle iftira atıyorsun? Kılıçdaroğlu açıklasın, desin ki: “Şu gazeteciler fonlarla destekleniyor ve bana saldırtılıyor.” derken, Hadi Özışık "Kulağından tutup kapının dışına atması gerekiyordu" diyerek Kars İl Başkanını hatırlattı.