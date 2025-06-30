Kemal Kılıçdaroğlu tartışması Şaban Sevinç açıkla dedi Hadı Özışık kulağından tutup...

DATÇA Belediyesi'ndeki işten çıkarma üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu CHP medyasına ağır bir cümle etti. Şaban Sevinç, Hadi Özışık ile katıldığı Ekol TV yanınında buna tepki gösterdi 'açıkla' çağrısı yaptı. Hadi Özışık ise Kemal Kılıçdaroğlu için söylenenleri hatırlattı...

DATÇA Belediyesi sosyal medya sorumlusu Osman Akın'ın işine Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı nükteli paylaşım sebebiyle son verildi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder." paylaşımını yaptı.

Fonlanan gazeteciler

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında ise kendisine ağır eleştiriler getiren gazetecileri isim vermeden 'fonlanan troller' olarak niteledi ve şunu yazdı:

- Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum.

-Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.