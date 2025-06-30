Mersin'den gelen haber şoke etti oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu

MERSİN'de bir oto yıkamacıda 4 ceset bulundu. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 4 gencin yakın arkadaş oldukları ve ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramada yaşamlarını yitirmiş olarak bulundukları öğrenildi.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaş olan çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gitti.

İş yerine giren ekipler, çalışır vaziyetteki otomobilin içerisindeki dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.