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Sevcan Orhan sahnede fenalaştı

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'taki konserinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği yönünde haberler çıktı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili ağabeyinden açıklama geldi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, KKTC'deki konserinde sahnede fenalaştı. Ekip arkadaşlarının hemen müdahale ettiği ünlü sanatçı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Orhan, kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sevcan Orhan’ın tansiyon düşmesine bağlı kalp ritminde düzensizlik yaşadığı öğrenildi.

Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını söyledi.

Cihan Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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