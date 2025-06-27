Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk: Ölen kişinin adına fatura düzenlenip...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, geçmiş dönem belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt verdi. Öntürk, İçişleri Bakanlığı'nın süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek, "Ölen bir kardeşimizin adına bile fatura düzenlenip belediyeden yolsuzluk yapıldığına dair bilgiler konuşuluyor. Mazotu bile alamayan bir belediye aldık." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medyada da yer alan geçmiş dönem belediyeye yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Konunun bakanlık tarafından araştırıldığını belirten Öntürk şunları kaydetti:

"Ölen kişinin adına fatura düzenlenip..."

"Birkaç gündür sosyal medyada da yazılıyor bizim de takibimizde olan konuydu. İçişleri Bakanlığımız da araştırıyor. Ölen bir kardeşimizin adına bile fatura düzenlenip belediyeden yolsuzluk yapıldığına dair bilgiler konuşuluyor.

Böyle bir belediyeyi devraldık. Mazotu bile alamayan bir belediye aldık. Borç batağında hacize boğulmuş belediye idi...

"İnsanlar belediyeden uzak duruyordu"

Herkes belediyeye mal vermeye çalışıyor. Kim kime mal verir? Sağlam dürüst yere mal verilir. Alacağın garanti olan mal verir değil mi? Ama geçen dönem insanlar belediyeden uzak duruyordu çünkü verdiği malın parasını alamıyordu.

Yeni bir şehri dönemimizin sonunda size teslim edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."