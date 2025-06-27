BIST 9.290
DOLAR 39,88
EURO 46,78
ALTIN 4.213,48
GÜNCEL

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk: Ölen kişinin adına fatura düzenlenip...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, geçmiş dönem belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt verdi. Öntürk, İçişleri Bakanlığı'nın süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek, "Ölen bir kardeşimizin adına bile fatura düzenlenip belediyeden yolsuzluk yapıldığına dair bilgiler konuşuluyor. Mazotu bile alamayan bir belediye aldık." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medyada da yer alan geçmiş dönem belediyeye yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Konunun bakanlık tarafından araştırıldığını belirten Öntürk şunları  kaydetti:

"Ölen kişinin adına fatura düzenlenip..."

"Birkaç gündür sosyal medyada da yazılıyor bizim de takibimizde olan konuydu. İçişleri Bakanlığımız da araştırıyor. Ölen bir kardeşimizin adına bile fatura düzenlenip belediyeden yolsuzluk yapıldığına dair bilgiler konuşuluyor.

Böyle bir belediyeyi devraldık. Mazotu bile alamayan bir belediye aldık. Borç batağında hacize boğulmuş belediye idi...

"İnsanlar belediyeden uzak duruyordu"

Herkes belediyeye mal vermeye çalışıyor. Kim kime mal verir? Sağlam dürüst yere mal verilir. Alacağın garanti olan mal verir değil mi? Ama geçen dönem insanlar belediyeden uzak duruyordu çünkü verdiği malın parasını alamıyordu.

Yeni bir şehri dönemimizin sonunda size teslim edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Leicester City'de Ruud van Nistelrooy dönemi bitti
Leicester City'de Ruud van Nistelrooy dönemi bitti
DMM, "NATO karargahı" iddiasını yalanladı
DMM, "NATO karargahı" iddiasını yalanladı
Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!
Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!
Trendyol Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu
Türkiye İş Bankası'nda üst düzey atama
Türkiye İş Bankası'nda üst düzey atama
Mansur Yavaş'ın yaptığı son dakika açıklama olay! Kemal Kılıçdaroğlu detayı öne çıktı
Mansur Yavaş'ın yaptığı son dakika açıklama olay! Kemal Kılıçdaroğlu detayı öne çıktı
Sarıyer'de öldürülen hamile kadını katili bakın kim çıktı!
Sarıyer'de öldürülen hamile kadını katili bakın kim çıktı!
Trump İran'a para dökecek! 'Nükleeri bırak 30 milyar doları al'
Trump İran'a para dökecek! 'Nükleeri bırak 30 milyar doları al'
CHP'de mutlak butlan çıkarsa ne olur? İmamoğlu: Bir ihanetle karşı karşıyayım
CHP'de mutlak butlan çıkarsa ne olur? İmamoğlu: Bir ihanetle karşı karşıyayım
7 İlde orman yangını başladı! Alevler büyüyor, dumanlar yükseliyor
7 İlde orman yangını başladı! Alevler büyüyor, dumanlar yükseliyor
Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkon çöktü
Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkon çöktü
Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin"
Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin"