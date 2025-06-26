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Murat Kurum: İstanbul’umuzu kimsenin insafına terk etmeyeceğiz

Bakan Murat Kurum, Güngören’de 798 konut ve iş yerinin teslim edildiğini, 1132'sinin temelinin atıldığını açıkladı. İstanbul’u depreme karşı dirençli hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Kurum, CHP’yi hizmet üretmemekle eleştirdi. Güngören Millet Bahçesi de törenle açıldı.

İstanbul’da düzenlenen anahtar teslim ve toplu açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’un her yerinde seferberlik şuuruyla çalışacağız. İstanbul’umuzu kimsenin insafına terk etmeyeceğiz. Birileri istese de istemese de dün deprem bölgesinde nasıl 250 bin konutu yaptıysak, İstanbul’un her yerinde yüzbinlerce yuvayı teslim edecek, bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız” dedi.

Bakan Kurum CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi: CHP’nin 100 yılda yapamadığı konutu, biz sadece deprem bölgesinde 2 yılda yaptık. Bize eser üzerinden eleştiri yapacak son kişi Özgür Özel’dir, son merci Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

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