OSINT TURK’tan dünyada bir ilk: 8Göz yayında

Açık kaynak istihbaratı alanında çalışan OSINT TURK, küresel gelişmeleri uydu görüntüleriyle analiz ederek aktardığı, dünyada ilk kez denenen yeni haber formatı 8Göz bültenini yayınlamaya başladı.

Açık kaynak istihbaratı alanında faaliyet gösteren OSINT TURK, dünyanın dört bir yanındaki kritik gelişmeleri uydu görüntüleriyle analiz ederek aktardığı yeni nesil haber bülteni 8Göz’ü yayın hayatına kazandırdı. Orta Doğu’dan Asya’ya, Avrupa’dan Kutuplara kadar geniş bir coğrafyada yaşanan siyasi, askeri ve istihbari olayları, olay yerleri üzerinde "uçarak" sunan bu yenilikçi format; ev hanımlarından güvenlik bürokrasisine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Deneysel ve dünyada ilk olma niteliği taşıyan 8Göz, izleyicilere görsel destekli, yüksek analiz gücüne sahip içerikler sunarken, OSINT TURK yetkilileri, başta gazeteciler olmak üzere tüm izleyicilerden gelecek geri bildirimleri "altın değerinde" olarak nitelendiriyor.