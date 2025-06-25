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GÜNCEL

"Domuz eti" konuşması ortalığı karıştırdı! Tepki üstüne tepki yağdı

Bir kişi, domuz eti ile ilgili skandal bir konuşma yaptı. Söz konusu kişi, İslamiyet bu yıllarda doğmuş olsaydı domuz etinin helal olabileceğini savundu. Sosyal medyada o kişiye tepki üstüne tepki yağdı.

Sosyal medyada yer alan "domuz eti" konuşması ortalığı karıştırdı. Bir kişi salonda bulunan diğer kişilere "domuz eti" hakkında seslenirken skandal ifadeler kullandı.

Tepki çeken konuşmada, "Dini anlamda da mimli bir hayvan. O zamanlar bir hastalık doğuruyor, HZ. Muhammed zamanında.  Hastalık doğurduğu için bizim dinimizde domuz eti haram kabul ediliyor. Bu yıllarda doğmuş olsaydı bu din, o zaman tavukları da şey ilan etmek gerekirdi." ifadeleri yer aldı.

O sırada salondaki bir başka kişi ise, "Bunlar hep algı ve kod. Doğru söylüyorsunuz. Bize dayatılan algı ve kodlar" diyerek skandal sözlere destek verdi. 

Sosyal medyada konuyla ilgili tepkilerden bazıları şöyle:

"Bu insanlar dinin Allah'ın otoritesi olduğunu değil de Peygamberin aklının ve tecrübesinin mahsulü olduğunu zannediyorlar. Yani Müslüman değiller, olamamışlar"

"Kendiniz yiyin kardeşim"

"Bunlar dini yaşamayı değil, dini istismar etmeyi sever"

"İşte insanları böyle zehirliyorlar"

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