İran Katar'daki ABD üslerini vurdu! Katar semaları füzelerle doldu işte videosu

KATAR semaları İran'dan gelen füzelerle kaplandı. Katar'da panik yaşanırken, hedefin ABD üsleri olduğu öğrenildi. Ortadoğu'daki en büyük Amerikan askeri tesisi olan El Udeyd Hava Üssü'nde yaklaşık 8.000-10.000 ABD askeri konuşlandırılmış durumda. Katar, birkaç saat önce hava sahasını kapatmış ve Amerikalı vatandaşlarına yerinde sığınma emri vermişti.

ABD'nin İran'ın nükleer tesisine saldırmasının ardından bölgede gerilim arttı. İran misilleme olarak ABD'nin Katar'daki askeri üslerini vurdu. Hedef alınan yer ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük Amerikan askeri tesisi olan El Udeyd Hava Üssü oldu. Bu üste yaklaşık 8.000-10.000 ABD askeri konuşlandırılmış durumda. Katar, birkaç saat önce hava sahasını kapatmış ve Amerikalı vatandaşlarına yerinde sığınma emri vermişti.

ABD basını ABD üssüne 6 tane füze atıldığını açıkladı. Katar'ın Başkenti Doha'da patlama sesleri yükseliyor...

ABD’nin Orta Doğu’daki tüm hava operasyonları için karargah olarak kullanılan El-Udaid Üssü, Doha’nın dışında yer alıyor ve burada aynı zamanda İngiliz askeri personeli de dönüşümlü olarak görev yapıyor.