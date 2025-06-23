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MEDYA

Fatih Altaylı Yorumluyor Youtube'da boş koltukla bu yayını yaptı

Fatih Altaylı tutuklanınca Youtube ekibi ilginç bir video ile izleyicinin önünü çıktı. Fatih Altaylı Yorumluyor programını Fatih Altaylı Yorumlayamıyor yapıp boş koltukla tutuklanma haberini verdiler.

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube hesabında yaptığı son yayından sonra gözaltına alınmış ve pazar günü çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Fatih Altaylı'nın tutuklanma gerekçesi Cumhurbaşkanını tehdit olarak açıklandı.  Fatih Altaylı tutuklanınca Youtube hesabı ilginç bir yola başvurdu. Bugün yayınlanması gereken Fatih Altaylı Yorumluyor programını boş koltukla çektiler ve tutuklanma haberini verdiler. "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" başlığı ile verilen boş koltuklu videoda Altaylı'nın mahkemeye yaptığı savunma yer aldı. 

Boş koltuklu Fatih Altaylı yayını 400 binden fazla izlenme aldı. 

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