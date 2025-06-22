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Fuat Uğur'dan Altaylı yorumu: Alçakça aba altından sopa göstermektir

Gazeteci Fatih Altaylı, dün Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştır" dendi. Fatih Altaylı'nın olaylı sözlerine bir yorum da Gazeteci Fuat Uğur'dan geldi. Fuat Uğur," Bu konuşma alçakça aba altından sopa göstermektir. Bu konuşmayı masumlaştırmaya çalışanlar da zaten bilinmektedir ki aynı alçaklığa ortaktır. " dedi.

Youtube kanalında çok dikkat çeken açıklamalar yapan Gazeteci, yazar Fatih hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekiplerince dün gözaltına alınmıştı. Ard arda tepkilerin geldiği Altaylı'nın olaylı videosuna bir yorum da Fuat Uğur'dan geldi. Uğur X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı...

Videonun tamamı bu. Bu bir değerlendirme değil. Kimsenin aklıyla alay edemezsiniz. Bu konuşma alçakça aba altından sopa göstermektir. Bu konuşmayı masumlaştırmaya çalışanlar da zaten bilinmektedir ki aynı alçaklığa ortaktır. Bu konuşmada, olmayan bir “ömür boyu başkanlık” yalanından yola çıkarak oturma organlarından uydurdukları bir yüzde 70 geri zekalığıyla Tayyip Erdoğan’ın önce nasıl diktatör ilan edileceği iftirası, sonra da “Diktatörler yakın tarihe bakmaya gerek yok, çok sevdiğiniz Osmanlı’da bile padişahlar boğdurulmuşlardır, ayağını denk al” tehdidi var. Daha önce Erdoğan’a Hitler diyen bu çapsız kişiliğin masumiyeti ancak patolojisindeki bir arıza mazur gösterebilir.

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