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Giresun'da üniversite adayı bileziği kolundan çıkaramayınca...

Giresun'da Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, üniversite adayının kolundan çıkaramadığı bileziği penseyle keserek sınava yetişmesine yardımcı oldu.

Başkan Sıbıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin yapıldığı ilçedeki merkezleri ziyaret etti, kurulan stantlarda adaylara ve ailelerine ikramda bulundu.

Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ayrılmak üzere olduğu sırada koşan bir adayı gören Sıbıç, sınava 1 dakika kaldığını hatırlatarak hızlı olmasını istedi.

Görevlilerin takılarını çıkarması uyarısında bulunduğu üniversite adayı, kolundaki bileziği çıkaramayınca kesilmesi için pense getirildi.
Başkan Sıbıç, penseyle adayın kolundaki bileziği keserek çıkardı.
Üniversite adayı, daha sonra koşarak sınava gireceği sınıfa gitti.

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