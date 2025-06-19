BIST 9.161
DOLAR 39,56
EURO 45,55
ALTIN 4.281,06
POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın Alparslan Türkeş mezar ziyareti 9 saniye sürdü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Alparslan Türkeş’in kabrini sadece 9 saniye ziyaret etmesi tartışma konusu oldu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkeme kararıyla 17 Haziran Salı günü tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Ankara’daki kabrini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ümit Özdağ’ın kabir ziyaretinin samimiyetsiz olduğunu iddia etti. Kotra, Özdağ’ın Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrinin başında yalnızca 9 saniye durduğunu, dua bile etmeden ayrıldığını belirtti.

Kotra, “Başbuğ’un kabrine gideceksen, önce onun gibi adam olacaksın! Bu bir ziyaret değil, istismardır!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrailli eski futbolcudan Türkiye açıklaması: Şaka yaptım ama Türkler sahtekar
İsrailli eski futbolcudan Türkiye açıklaması: Şaka yaptım ama Türkler sahtekar
İran'da Mossad ajanı böyle yakalandı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İran'da Mossad ajanı böyle yakalandı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Avcılar'da kaza yaparak yoldan çıkan otomobil iş yerine böyle daldı
Avcılar'da kaza yaparak yoldan çıkan otomobil iş yerine böyle daldı
Meclis'te çok fena zeytinlik kavgası! Vekiller yumruklaştı yerlerde sürüklendi
Meclis'te çok fena zeytinlik kavgası! Vekiller yumruklaştı yerlerde sürüklendi
İran Tel Aviv'e füze yağdırdı binanın vurulma anı kameralara böyle yansıdı
İran Tel Aviv'e füze yağdırdı binanın vurulma anı kameralara böyle yansıdı
Korkmaz Karaca’dan fahiş fiyat tepkisi
Korkmaz Karaca’dan fahiş fiyat tepkisi
Küçük kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı! Korkunç iddialar...
Küçük kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı! Korkunç iddialar...
Trump’tan İran’a nükleer uyarısı: Gerekirse müdahale ederiz
Trump’tan İran’a nükleer uyarısı: Gerekirse müdahale ederiz
Fuzul ile Değişen Hayatlar reklam filmi yayında
Fuzul ile Değişen Hayatlar reklam filmi yayında
Sabri Ugan kanser olduğunu anlattı! Eşi ve oğlundan söz ederken gözleri doldu
Sabri Ugan kanser olduğunu anlattı! Eşi ve oğlundan söz ederken gözleri doldu
Erdoğan'dan Özgür Özel'in mazot hesabına rakamlarla yanıt
Erdoğan'dan Özgür Özel'in mazot hesabına rakamlarla yanıt
Asgari ücrete ara zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Asgari ücrete ara zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu