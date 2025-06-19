Ümit Özdağ'ın Alparslan Türkeş mezar ziyareti 9 saniye sürdü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Alparslan Türkeş’in kabrini sadece 9 saniye ziyaret etmesi tartışma konusu oldu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkeme kararıyla 17 Haziran Salı günü tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Ankara’daki kabrini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ümit Özdağ’ın kabir ziyaretinin samimiyetsiz olduğunu iddia etti. Kotra, Özdağ’ın Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrinin başında yalnızca 9 saniye durduğunu, dua bile etmeden ayrıldığını belirtti.

Kotra, “Başbuğ’un kabrine gideceksen, önce onun gibi adam olacaksın! Bu bir ziyaret değil, istismardır!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.