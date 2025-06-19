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DÜNYA

İsrailli eski futbolcudan Türkiye açıklaması: Şaka yaptım ama Türkler sahtekar

Askeri operasyonları futbol turnuvasına benzeten İsrailli eski futbolcu Eyal Berkovic'in, "İsrail'in finalde Türkiye ile karşılacağını" ileri sürmesi tepki çekti. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Berkovic, "Şaka yapmıştım. Bana binlerce mesaj attılar. Türkler gerçekten iki yüzlüler. Her İsrail arap çatışmasında bize karşılar. " dedi.

İsrailli eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic, İsrail televizyonu Kanal 13'te katıldığı bir programda, Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Berkovic, “Bu sabah bir şaka aldım: Çeyrek finalde Hamas’la berabere kaldık, penaltılarda eledik. Yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var” dedi.

Berkovic, "Şaka yapmıştım. Bana binlerce mesaj attılar. Türkler gerçekten iki yüzlüler. Her İsrail arap çatışmasında bize karşılar.  Ama her sakinlikte 'Vay bizim kulüplerimize gelin bizde yiyin. Onlara söylemek istiyorum. Yeter artık sahtekarlıklarınızdan. Bize sattıkları kıyafetler sahte kendileri sahte. Onlar bize tamamiyle düşman. Sahtekarlar." dedi.

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