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DÜNYA

İran'da Mossad ajanı böyle yakalandı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

İran'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Casusun yakalanma anı saniye saniye kaydedilirken, aracında yapılan aramada çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Ortadoğu'da İran ile İsrail arasında tırmanan kriz, güvenlik operasyonlarını da beraberinde getirdi. İran polisi, başkent Tahran ile Kum şehri arasındaki otoyolda yaşanan uzun bir kovalamaca sonucu, Mossad ajanı olduğu öne sürülen bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Yaya olarak kaçmaya çalıştı

Şüpheli, aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştıysa da İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Aracında yapılan detaylı aramada, kasa içerisine gizlenmiş çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

İran'da alarm

İsrail'in geçtiğimiz günlerde İran'ın üst düzey askeri hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği nokta atışı saldırılarının ardından, İran'da "Mossad alarmı" verildi. Son bir haftada yalnızca başkent Tahran'da, İsrail adına casusluk yaptığı şüphesiyle 28 kişi gözaltına alındı.

İran makamları ayrıca, 2023 yılında aynı suçlamayla tutuklanan bir kişinin idam edildiğini duyurdu. Ülke genelinde halka yönelik yapılan açıklamalarda, "maskeli ve şapkalı kişilere karşı dikkatli olun" çağrısı yapıldı. İran medyasına göre, İsfahan kentinde 60 kişi, İsrail'e destek içeren içerikler paylaşarak "toplumun psikolojik güvenliğini bozmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İran güvenlik kaynakları, bu tarz içeriklerin milli güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

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