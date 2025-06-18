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Sabri Ugan kanser olduğunu anlattı! Eşi ve oğlundan söz ederken gözleri doldu

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu gözleri yaşlarla dolu olarak anlattı. Eşi Suzan Ugan'dan ve oğlu Doruk Ugan'dan söz ederken gözleri dolan Sabri Ugan "Hayatta kendinize çok iyi bir eş, iyi hayat arkadaşı seçin' dedi.

Sabri Ugan ortalarda görünmeme sebebini yayınladığı bir video ile açıkladı. Ugan kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı. Kanser sürecinde hayli yıpranmış görünen Sabri Ugan, bu süreçte şeker hastası olduğunu da öğrenmiş. 

Eşi ve oğlundan söz ederken... 
Sabri Ugan kanserini anlatırken eşi Suzan Ugan ve oğlu Doruk Ugan'dan söz ederken gözleri dolu dolu oldu. Sabri Ugan karısının ismini anıp "Kendinize iyi bir hayat arkadaşı seçin" dedi. 

Ölümden dönmüş
Sabri Ugan şeker yüzünden ölümden döndüğünü anlatırken "11. kat hemşireleri hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum" dedi ve gözleri doldu. 

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