Erdoğan ayakta alkışlandı : Kimse bize saldırmaya bizi sınamaya kalkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bölgedeki gerilimi değerlendirirken meydan okudu ve "Bize saldırmayı akıllarının ucundan dahi geçiremeyecekler. Kimse bizi sınamaya kalkmasın' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki bir bölüm ayakta alkışlandı. İşte Erdoğan'ın söyledikleri:

-İsrail'in, İran'a yönelik terör saldırılarını yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her olumsuzluğa hazırlık yapıyoruz. Her türlü senaryoya hazırız. İsrail saldırganlığı sona ermeli.

"Bize saldırmayı akıllarının ucundan dahi geçiremeyecekler"

-Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar sabırla, kararlılıkla, azimle ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz.

Caydırıcılık seviyemizi öyle bir yere çıkaracağız ki, bırakın bize saldırmayı bunu akıllarının ucundan dahi geçiremeyecekler.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok"

-Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim kimsenin egemenliği ile sorunumuz yok. Bölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz Ortadoğu'nun tamamında sadece işbirliği ve güvenlik istiyoruz. Kendi vatandaşlarımız için ne istiyorsak, bölgedeki herkes için aynı şeyi murat ediyoruz.