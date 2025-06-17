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Marmaris'te kadın turistleri sapkın danslarla taciz eden işletmeler kapatıldı

MARMARİS’te Turizm adı altında kadınları taciz eden işletmelere belediyeler müdahaleye başladı. Birçok işletmenin ruhsatı bile olmadığı ortaya çıktı. 15 işletme kapatıldı. Medyaya yansıyan görüntüler herkesi şoke etmiş ve büyük tepki almıştı.

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Marmaris'ten yansıyan görüntüler büyük tepki almıştı. Eğlence adı altında turistlere yönelik adeta striptiz gösterileri düzenleyen mekanlar için Marmaris belediyesi harekete geçti. Denetlenen mekanların turizm ruhsatı bile olmadığı ortaya çıktı. 

Mekanlar kapatıldı

Marmaris Kaymakamlığı’nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde; meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri, yerli ve yabancı turistlere yönelik rahatsız edici davranışlar gibi şikâyetleri değerlendirdi. Ayrıca belge eksikliği gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi.

Denetimlerin ardından tutulan tutanaklar doğrultusunda:
• 2 işletme, belge eksikliği nedeniyle süresiz olarak,
• 9 işletme, 7 gün süreyle,
• 3 işletme ise 3 gün süreyle kapatıldı.

Kapatma kararlarının uygulanmasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri işletmeleri mühürledi. Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini belirterek, işletmelerin yasal düzenlemelere uymaları konusunda uyarıda bulundu. (Kaynak : Marmaris haber)

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