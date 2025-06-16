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DÜNYA

İran’dan İsrail’e F-14 hamlesi: İmha edilen uçaklar sahteydi!

İsrail’in imha ettiğini duyurduğu İran F-14 savaş uçaklarının aslında sahte hedefler olduğu ortaya çıktı. İran, Mehrabad Havalimanı’na bu maket uçakları özel olarak yerleştirdi.

İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken, dikkat çekici bir hamle ortaya çıktı. İsrail Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir videoda, İran’a ait F-14 savaş uçaklarını “nokta atışıyla imha ettiklerini” duyurmuştu. Ancak gerçek kısa sürede gün yüzüne çıktı.

İranlı askeri kaynaklara göre, İsrail tarafından hedef alınan uçaklar, gerçek F-14’ler değil, sahte hedeflerdi. Bu uçak maketlerinin, Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’na özel olarak yerleştirildiği ve elektronik aldatma sistemleriyle desteklendiği bildirildi. İran yönetimi bu hamleyle hem istihbarat zaaflarını test etti hem de olası saldırılara karşı savunma taktiklerini geliştirdi.

Uzmanlara göre bu gelişme, savaşın “algı boyutu”nun da en az askeri operasyonlar kadar önemli hale geldiğini bir kez daha gösterdi.

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