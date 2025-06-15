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Trabzon Valisi müjdeyi verdi: Doğa yürüyüşünde kaybolan 75 kişi bulundu

Trabzon’da doğa yürüyüşüne çıkan 75 kişilik grup, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Vali Aziz Yıldırım, ekiplere telefonla ulaşan grubun 2,5 saat içinde sağ salim bulunduğunu ve sağlık sorunlarının olmadığını açıkladı.

Trabzon'da doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetmişti. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tv100 yayınında kaybolan ekibin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

KAYBOLAN 75 KİŞİ BULUNDU

75 kişinin bulunduğunu aktaran Vali Yıldırım, “Doğa yürüyüşü yapan 75 kişi yürüyüşten dönerken akşam üzeri sis çökünce yollarını kaybediyorlar. Telefon ile ulaştık fakat konum atamadılar. Ekiplerimiz anında yola çıktı ve arkadaşlarımıza 2 buçuk saat içerisinde ulaştılar.

“SAĞLIK SORUNLARI YOK”

Yürüyüş yaptıkları için donanımları da vardı. O yüzden yürüyüşe uygun olduğu için sağlık sorunları yok. Ekiplerimiz onları aldı, şu anda dönüyorlar.

Telefon bağlantısını kesmeden kara üzerinden ulaştık” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: tv100

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