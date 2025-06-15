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MEDYA

Mesut Hakkı Caşın canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını gösterdi

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, İsrail'in İran'a saldırısının konuşulduğu CNN Türk yayınında Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı televizyon programında Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili konuşurken ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadı örneği verdi.

CNN Türk yayınında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın hareketleri şaşırttı.

Milli muhanip uçağı Kaan'ı değerlendiren Caşın, İsrail'e karşı Türkiye'nin gücünü anlatırken ellerini tükürükleyerek Osmanlı tokadı örneğini verdi.

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