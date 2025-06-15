BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
YEREL

Başkan Halit Doğan'ın, Gazze için çorap satan engelli vatandaş ile diyaloğu dikkat çekti

Samsun’da Gazze’ye yardım amacıyla çorap satan engelli bir vatandaş ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan arasında geçen diyalog, yürekleri ısıttı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza ilçesinde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında, bacaklarında engeli bulunan Ramazan isimli vatandaş, Gazze’deki mazlumlar için çorap satarak elde ettiği geliri bağışladığını ifade etti.

Engelli vatandaşın sözleri Başkan Doğan ve çevredekileri duygulandırdı. Ramazan, "Allah’ın veremediği neyi verebilirsin ki? Bana göz vermiş görebilmem için, kulak vermiş işitebilmem için, dil vermiş konuşabilmem için. Rabb’imin gününe hamdüsenalar olsun. Rabb’im bir tek ayağımı vermediği için şikayetçi değilim" dedi.

Başkan Halit Doğan ise vatandaşın yardımseverliğine kayıtsız kalmadı. Doğan, "Çorap sattın, gönderdin. Filistin’e bağış olarak gidiyor. Gazze’ye senin adına gönderelim. Makbuzu sana atacağız. Benim telefonumu senin telefonuna kaydedecekler. Bir derdin, sıkıntın olduğunda emrindeyiz. Gönlünün güzelliği yeter" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İran lideri Hamaney ibranice paylaştı videoda dikkat çeken ayrıntı
İran lideri Hamaney ibranice paylaştı videoda dikkat çeken ayrıntı
Dervişoğlu’ndan Demirtaş açıklaması: Teröriste heykel dikeceğiz diyenle mağduru aynı terazide tartmam
Dervişoğlu’ndan Demirtaş açıklaması: Teröriste heykel dikeceğiz diyenle mağduru aynı terazide tartmam
İran, saat verip İsrail'e yüzlerce füze gönderdi
İran, saat verip İsrail'e yüzlerce füze gönderdi
Bir ay boyunca izleyip anahtarı kopyaladılar! 3 dakikada 3 milyonluk soygun
Bir ay boyunca izleyip anahtarı kopyaladılar! 3 dakikada 3 milyonluk soygun
Eskişehir'de markette dehşet görüntüler! Eşiyle tartışan kişileri yumrukladı
Eskişehir'de markette dehşet görüntüler! Eşiyle tartışan kişileri yumrukladı
Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk…Yargı TV yayın hayatına başlıyor
Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk…Yargı TV yayın hayatına başlıyor
İran'dan atılan İHA İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildi
İran'dan atılan İHA İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildi
İran’dan İsrail’e füze yağmuru: Demir Kubbe delindi
İran’dan İsrail’e füze yağmuru: Demir Kubbe delindi
İran'dan İsrail’e karşı saldırı! "Sığınaklara gidin"
İran'dan İsrail’e karşı saldırı! "Sığınaklara gidin"
Mossad'ın İran topraklarında düzenlediği saldırılara ait görüntüler yayınlandı
Mossad'ın İran topraklarında düzenlediği saldırılara ait görüntüler yayınlandı
Konya'da öğretmenin katili bakın kim çıktı? Hiç pişman da değil
Konya'da öğretmenin katili bakın kim çıktı? Hiç pişman da değil
İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Yeni görüntüler geldi
İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Yeni görüntüler geldi