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Eskişehir'de markette dehşet görüntüler! Eşiyle tartışan kişileri yumrukladı

Eskişehir'den son gelen görüntüler dehşete düşürdü. Tepebaşı ilçesinde markette, bir kişi eşiyle tartışan 3 kişiyi darbetti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, belediyede çalıştığı ortaya çıkan şahsın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Br zincir market şubesinde D.T. ile Ş.K. isimli 2 kadın arasında kasa sırasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın arasında arbede başladı.

Bunun üzerine kadınlardan D.T'nin eşi S.T, karısıyla kavga eden Ş.K'yi darp etti. Ş.K'nin başını tutarak defalarca yere vuran S.T, kavgaya engel olmak isteyen market çalışanı bir kadınla erkek müşteriye de yumruk attı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri S.T'yi (26) gözaltına aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, belediyede çalıştığı ortaya çıkan şahsın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı: “Olaya sebep olan ve üzerinde belediye iş kıyafetleri bulunan personelimiz ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süresince kendisi görevinden uzaklaştırılmış olup, sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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