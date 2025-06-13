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DÜNYA

ABD’de şok gözaltı: Senatör Alex Padilla ters kelepçeyle yere yatırıldı

Gazeteci Ersoy Dede'nin X hesabında paylaştığı videoya göre, Kaliforniya Senatörü Alex Padilla'nın ters kelepçeyle gözaltına alınması ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın, İç Güvenlik Bakanı Kristi Lynn Arnold Noem’in basın toplantısında yaşandığı belirtildi.

İddiaya göre Senatör Padilla, kimliğini açıklamadan basın toplantısı devam ederken salona girdi ve bakanı protesto etmeye başladı. Padilla’nın ani çıkışı üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

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