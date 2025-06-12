Hindistan Londra yolcu uçağının düşme anının görüntüleri şoke etti
HİNDİSTAN'dan gelen son dakika haberine göre Ahmedabad kenti havalimanında kalkış yapan uçak İngiltere'nin Birmingham kendine uçuyordu. Kazayı yapan uçağın Air India uçağı olduğu öğrenildi. Gelen son dakika haberine göre uçakta 242 kişi bulunduğunu belirtiliyor. Uçağın yerleşim yerine düşmesi faciayı korkunç bir boyuta taşıdı. Uçağın düşme anı Hindistan TV kanallarına yansıdı.
Hindistan Televizyon kanallarının bildirdiğine göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi. Görüntülerde uçağın havalandıktan sonra yere çakılma anı bulunuyor. Uçak düştü anda patlıyor ve yanmaya başlıyor.
Uçağın düştüğü yer yerleşim birimi... Uçakta 242 yolcu bulunuyordu ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidiyordu.