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Hindistan İngiltere uçağı düştü! Uçakta 242 yolcu bulunuyor

Hindistan İngiltere uçağı düştü! Uçakta 242 yolcu bulunuyor

HİNDİSTAN'ın Ahmedabad kenti havalimanında kalkış yapan ve İngiltere'ye giden yolcu uçağı düştü Son dakika haberine göre uçakta 242 kişi bulunuyor.

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HİNDİSTAN'dan gelen son dakika haberine göre Ahmedabad kenti havalimanında kalkış yapan uçak İngiltere'nin Birmingham kendine uçuyordu. Kazayı yapan uçağın Air India uçağı olduğu öğrenildi. Gelen son dakika haberine göre uçakta 242 kişi bulunduğunu belirtiliyor. 

Uçak havalanırken düştü
Polis, uçağın sivil bölgede düştüğünü açıkladı. Televizyon kanallarının bildirdiğine göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi. Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi.

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