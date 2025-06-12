Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu! Fenerbahçe mi Los Angeles FC mi?

Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder'in sarı lacivertli ekibe dönecek.

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MLS ekibi Los Angeles FC, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi.

27 yaşındaki kanat oyuncusunu Fenerbahçe'den yarım sezonluğuna 1.2 milyon Euro kiralama ücreti karşılığında kadrosuna katan ABD ekibi, Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, Los Angeles FC ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle sarı lacivertli takıma geri dönecek.

Cengiz Ünder, yarım sezon forma giydiği Los Angeles FC'de 15 maça çıktı ve 611 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.