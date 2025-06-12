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TÜİK: Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 azaldı

TÜİK: Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 azaldı

Sanayi üretimi Nisan 2025'te yıllık bazda yüzde 3,3 artarken, aylık bazda yüzde 3,1 geriledi. Madencilik ve taş ocakçılığı yıllık yüzde 1,3, imalat yüzde 3,0, enerji üretimi ise yüzde 8,8 arttı. Aylık verilere göre ise imalat ve madencilikte düşüş, enerji üretiminde ise sınırlı artış görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 oranında artış kaydetti. Ancak mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre aylık bazda sanayi üretimi yüzde 3,1 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı üretimi yüzde 1,3, imalat sanayi üretimi yüzde 3,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi yüzde 8,8 artış gösterdi.

Aylık bazdaki verilere göre ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 2,5, imalat sanayi üretimi yüzde 3,4 gerilerken; yalnızca enerji alt sektöründe yüzde 0,2’lik sınırlı bir artış kaydedildi.

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