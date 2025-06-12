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Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! Bakan Tekin duyurdu

Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! Bakan Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

O TARİHLERDE GERÇEKLEŞECEK

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık.

Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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