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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda geri dönmeyecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda geri dönmeyecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek" ifadesini kullandı.

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin'in 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında Yahudiler için bir sığınak haline gelmeye başladığını ve sadece Doğu Avrupa'dan değil, Osmanlı İmparatorluğu'ndan da Yahudilerin ekonomik sıkıntılardan ve antisemitizmden kaçtığını öne sürdü.

Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken, "Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin Arjantin'e yerleşmesi ve koloniler kurması konusunda büyük sermaye harcayan Maurice de Hirsch'e değinen Netanyahu, Thedor Herzl'in Arjantin'i tercih etmemesine rağmen buranın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti.

"Kudüs'ü yeniden birleştirdik"

Netanyahu, Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgaline işaret ederek, "58 yıl önce Kudüs'ü yeniden birleştirdik ve buradaki tüm dostlarım adına söz veriyorum, bir daha bölünmeyecek." iddiasında bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin inanç ve ibadet özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiğinin bilinmesine karşın Netanyahu, İsrail'in Kudüs'te inanç özgürlüğünü sağlayan devlet olduğunu savundu.

Netanyahu, konuşmasında İran'a yüklenerek İsrail'e karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ettiği İran'ı büyük ölçüde çökerttiklerini, fakat tehdidin devam ettiğini iddia etti.

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