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Leroy Sane İstanbul'a geldi taraftara 'üçlü' çektirdi

Leroy Sane İstanbul'a geldi taraftara 'üçlü' çektirdi

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Leroy Sane, İstanbul'a geldi. Taraftara 'üçlü' çektiren Sane, "Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum." dedi.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Almanya vatandaşı 29 yaşındaki kanat oyuncusunu coşkuyla karşıladı.

Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle "üçlü" çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Leroy Sane İstanbul'a geldi taraftara 'üçlü' çektirdi - Resim: 0

Galatasaray dışında kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Sane, "Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim." diye konuştu.

Leroy Sane İstanbul'a geldi taraftara 'üçlü' çektirdi - Resim: 1

Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane'nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz'da sona erecek.

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