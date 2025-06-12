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Erdoğan’ın başkanlığı düşünce CHP centilmenlik yaptı mı? İşin aslı ortaya çıktı

Erdoğan’ın başkanlığı düşünce CHP centilmenlik yaptı mı? İşin aslı ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa'da İBB soruşturması sonrası görevden alınan CHP'li belediye başkanının yerine yapılan seçimlerde AK Parti adayı kazanınca, 1998 yılında Erdoğan'ın İBB başkanlığı düşmesinin ardından yapılan seçimlerde CHP'nin, aday çıkardığı ortaya çıktı.

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan oylamayla başkan vekili seçilen Eray Karadeniz görevine başladı.

Seçimi AK Parti adayının kazanması sonrası sosyal medyada  “Fazilet Partisi, Belediye Meclisi’nde çoğunluk değildi. Partiler centilmenlik yaptı. Erdoğan’dan sonra Fazilet adayına oy verdiler, Fazilet adayı Gürtuna’nın seçilmesini sağladılar” paylaşımları yapıldı.

1998 yılında Erdoğan'ın İBB başkanlığının düşmesi sonrası Gürtuna'nın seçildiği oylamada CHP, CHP gerçekten de Fazilet Partisi'ne jest yaparak Gürtuna'nın seçilmesini mi sağladı? 

Yazar Ahmet Hakan, o seçimleri, CHP'nin tavrını ve sonuçları yazısına taşıdı.

"CHP’nin umurunda bile değildi"

Hakan, "CHP, böyle demedi ve adayını çıkardı. Seçimi kazansaydı, CHP’li isim belediyeyi yönetecekti yani. Millet iradesi, yetki gaspı, centilmenlik falan o zaman CHP’nin umurunda bile değildi." ifadelerine yer verdi.

O dönem İstanbul Belediye Meclisi’nde partilerin üye sayısı

- FAZİLET PARTİSİ: 97

- ANAP: 54

- CHP: 21

- DSP: 15

- DYP: 3

- DTP: 1

- BAĞIMSIZ: 5

Seçim sonuçları

- FAZİLET ADAYI: 111 oy aldı.

- ANAP ADAYI: 58 oy aldı.

- CHP ADAYI: 23 oy aldı.

Bir oy boş çıktı. Üç oy geçersiz sayıldı.

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