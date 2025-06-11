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Vatandaş ekonomide ne zaman rahatlayacak? Bakan Şimşek o tarihe dikkat çekti

Vatandaş ekonomide ne zaman rahatlayacak? Bakan Şimşek o tarihe dikkat çekti

Gazeteci Abdulkadir Selvi, ekonomide refah döneminin 2026'da geleceğine dikkat çekerek Ankara'dan kulis bilgileri aktardı.

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Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde ekonomide atılan adımlara ve enflasyonla mücadeleye dair bir yazı kaleme aldı. Selvi, yazıda Bakan Şimşek hakkındaki görüşlerine yer verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantılarında “Bu yıl Mehmet’i sıkıştırmayın" dediğini yazdı. 

İşte Selvi'nin yazısı:

En önemli gündem maddesi ekonomi.

En önemli gündem maddesi emekliler başta olmak üzere dar gelirlilerin geçim sıkıntısı.

En önemli gündem maddesi hayat pahalılığı.

En önemli gündem maddesi faizlerin yüksek olması.

En önemli gündem maddesi sanayi ve tarım kesimindeki eksi büyüme.

Şimdi uzun uzun bunun nedenlerine girecek değilim. Asıl anlatmak istediğim başka bir şey. Bir süredir görüştüğüm her yetkiliye ekonomide rahatlama ne zaman hissedilecek, dar gelirli vatandaşlarımız ne zaman rahat nefes almaya başlayacak sorusunu soruyorum.

ŞİMŞEK, 2026’YI İŞARET ETTİ

Bu sorularıma birinci elden yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, Dünya gazetesine verdiği röportajda, “Önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz. 2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” dedi.

Mehmet Şimşek güvenilir bir isim. Göreve geldiği günden bu yana en ufak bir taviz vermeden sıkı bir enflasyonla mücadele programı yürütüyor. 

Mehmet Şimşek en zor dönem geride kaldı diyorsa doğrudur.

Bu programın iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını gösterdiğini anlatıyorsa haklıdır.

2026 yılı refahın daha çok hissedileceği yıl olacak dediyse inandığı için söylüyordur.

‘MEHMET’İ SIKIŞTIRMAYIN’

Zaten, Kabine toplantılarında ek yatırım ya da zam talebinde bulunan bakanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl Mehmet’i sıkıştırmayın. 2026 yılı refah yılı olacak” diyormuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi düzelmeden seçimlerin kazanılamayacağını en iyi bilen liderlerden biri. 2024 ve 2025 yılını enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele yılı ilan etmişti. Kemerler sıkıldı. 2026 ve 2027 yılını ise kalkınma ve refah yılı ilan etmesi bekleniyor.

Çünkü görüştüğüm yetkililer, “Türk ekonomisi bu yılın ikinci yarısından itibaren zorlu tümseği aşmaya başlayacak. 2026 ve 2027 yılı ise hayat pahalılığının azaldığı ve refah artışının hissedildiği bir yıl olacak” diyorlar.

KAYNAK: HÜRRİYET

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