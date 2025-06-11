Alparslan Bayraktar: Tek sahadaki 2. büyük nadir toprak elementi rezervi Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin yarınını şekillendirecek enerji kaynaklarının arasında nadir toprak elementlerinin enerji bağımsızlığına büyük destek verdiğini belirtti.

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Türkiye, yaklaşık 694 milyon tonluk nadir toprak elementi (NTE) rezerviyle, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip ülkesi konumunda.

Bu durum, Türkiye’nin hem enerji güvenliği hem de ekonomik kalkınması açısından stratejik bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervinin Türkiye'ye getirdiği avantajlara vurgu yaptı.

"GELECEĞİN HAM MADDESİ"

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz." diyerek şunları kaydetti:

Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine…

"ESKİŞEHİR'İN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA ARTIK TEKNOLOJİ YETİŞİYOR"

Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak.

TÜRKİYE'DEKİ NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Nadir toprak elementleri Türkiye için stratejik öneme sahip.

Nadir toprak elementleri elektrikli araçlarda, rüzgar türbininde, enerji sektöründe ve yüksek teknolojili ürünlerde kullanılıyor.

Eskişehir'e bağlı Beylikova sahasındaki rezervler ve işleme tesisleri, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini daha da güçlendiriyor.

Beylikova sahasında Eti Maden tarafından kurulan pilot işleme tesisinin, yıllık 10 bin ton nadir toprak oksit üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Bu üretim kapasitesinin artması, Türkiye’nin NTE maliyetlerinde bağımsız bir yapı kazanmasına ve uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmesine olanak sağlayacaktır.

KÜRESELDE ALTERNATİF OLMA POTANSİYELİ VAR

Uluslararası Enerji Ajansına göre küresel ölçekte Çin’in yüzde 62 üretim ve yüzde 90 işleme payıyla hakim olduğu NTE pazarında, Türkiye’nin sahip olduğu rezervler hem küresel tedarik zincirine çeşitlilik sağlama hem de stratejik bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

Türkiye, bu potansiyelini NTE katkılı ürünler yoluyla yüksek katma değer yaratma fırsatına dönüştürebilir.

EKONOMİK GETİRİ ARTACAK

Özellikle kalıcı mıknatıslar, enerji depolama sistemleri ve yüksek teknoloji gerektiren diğer ürünlerin yerli üretimi bu kaynakların ekonomik getirisini oldukça artıracaktır.

NADİR TOPRAK ELEMENTİNDEN ZENGİN ÜLKELERİN LİSTESİ

Çin

Türkiye

Brezilya

Hindistan

Avustralya

Rusya

Vietnam

ABD

Grönland