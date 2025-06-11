Ahmet Davutoğlu'ndan Mısır'a Gazze başvurusu: Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Davutoğlu, eşiyle birlikte Gazze'ye gitmek Mısır'a başvurduğunu söylerken, "Hiçbir güvenlik talep etmiyorum. Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım. Bu geçiş izni sağlanır sağlanmaz inşallah yola çıkacağız." dedi.

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DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda partilerin genel başkanları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diledi, Zeyrek'in ailesine ve CHP'ye taziyelerini iletti.

İsrail'in Madleen gemisini durdurması

Davutoğlu, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen gemisinde bulunan 12 insan hakları savunucusunun ismini okuyarak, "Onlar bize insan doğasının asla zulüm karşısında teslim olmayacağını ispat ettiler. Onlar bize küresel zulüm karşısında bir küresel intifadanın her daim tetikte beklediğini gösterdiler." diye konuştu.

İsrail'in, Madleen gemisini durdurmuş olsa da "küresel intifada ruhu"nu asla söndüremeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, "Şu anda Fas, Cezayir ve Tunus'tan yola çıkan onbinlerce insan, Gazze'ye doğru yürüyüş halinde. Yeni özgürlük filoları da hazırlanıyor. Buradan ilan ediyorum ki sadece devletler, devlet adamları, siyasetçiler değil Gazze ruhunu başından bu yana temsil eden insanlar, gruplar, sivil toplum örgütleri özgürlük filosuna, Madleen gemisinin açtığı yola destek vererek sorumluluğunu yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Davutoğlu'ndan Mısır'a 'Gazze' başvurusu

Gazze halkıyla dayanışma içinde olmak ve onların kaderlerini paylaşmak amacıyla eşiyle birlikte Gazze'ye gitmek üzere geçiş izni için Mısır Hükümetine başvurduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soykırımın bir an önce durmasını istediğini bildiğim Mısır'ın, Gazze'ye destek ve İsrail'e baskı amacından başka bir amacı olmayan bu girişimimiz için gereken geçiş iznini vereceğine inanıyorum. Güvenlik riski varsa şahsen ben üstüme alıyorum.

Hiçbir güvenlik talep etmiyorum. Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım. Bu geçiş izni sağlanır sağlanmaz inşallah yola çıkacağız.

Her halükarda bu izin çıkana kadar, çıkmaması halinde dahi Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan ve Gençlik Politikaları Başkanımız Mustafa Çakmakçı, 'Gazze'ye Küresel Yürüyüş' kampanyasına katılmak üzere Kahire'ye gidecekler. Buradan bütün siyasi parti liderlerine bir kez daha sesleniyorum; gelin bu gayreti omuzlayın, gelin o mazlumlara hep birlikte destek olalım, gelin Anadolu'nun yüreğini Refah Sınır Kapısı'na birlikte götürelim."