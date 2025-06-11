Ferdi Zeyrek cinayete mi kurban gitti Şamil Tayyar açıkladı: Başsavcılık yetkilileriyle görüştüm

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "tehdit ediliyorum" sözleriyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yetkililerle görüştüğünü belirtti. Zeyrek'in konuyla ilgili şikâyetçi olmadığını aktaran Tayyar,. "Özetle, soruşturmada ‘cinayet’ şüphesine ihtimal verilmiyor, ‘kaza’ olarak görülüyor, ihmalden söz ediliyor" dedi.

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Evinde elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, 3 Aralık 2024’te yaptığı ve tehdit edildiğini açıkladığı basın toplantısı ölümü sonrası yeniden gündeme geldi.

Zeyrek, söz konusu basın toplantısında bazı çevrelerin kendisine baskı uyguladığını ve ihaleler üzerinden tehdit edildiğini söyleyerek, “Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim, ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim” ifadelerini kullanmıştı. Zeyrek'in açıklamalarının sosyal medyada dolaşıma girmesi, "Elektrik akımı olayı kaza değil de cinayet mi?" sorusunu gündeme getirmişti.

"Şikâyetçi olmamış"

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yetkililerle görüştüm, Zeyrek’in tehditle ilgili savcılığa herhangi bir başvurusu olmamış" diyerek, şöyle devam etti:

"Buna rağmen açıklamasından sonra başkanın avukatıyla temas kurulmuş, şikayetleri olup olmadığı sorulmuş, ‘yok’ demişler. Valilik de ilave koruma isteyip istemediğini sormuş, ilave koruma istememiş, Zeyrek açıklamasında CHP Genel Başkanı Özel’e tehdidi anlattığını ifade etmişti, belki Özel, bunları kamuoyuyla paylaşabilir. Paylaşırsa da iyi olur, zira savcılık ve emniyete iletilmiş bir tehdit bilgisi yok."

"Soruşturmada ‘cinayet’ şüphesine ihtimal verilmiyor"

Tayyar, 'cinayet' iddialarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç açıkladı, bilirkişi raporuna göre; havuz pompa motoru arızalıymış, binanın ana girişinde kaçak akım rölesi yokmuş, havuz enerji odasındaki kaçak akım rölesi ise arızalıymış, metal ekipmanlar paslıymış, kablolar su içinde ve nemliymiş. Ayrıca, güvenlikli sitenin tüm kamera kayıtları incelenmiş, şüpheli bir durum tespit edilmemiş.

Görgü tanıklarının aktarımına göre; sistem daha önce de arızalanmış, merhum başkan enerji odasına girerek doğrudan kendisi çözmüş. Özetle, soruşturmada ‘cinayet’ şüphesine ihtimal verilmiyor, ‘kaza’ olarak görülüyor, ihmalden söz ediliyor."