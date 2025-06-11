İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu MHP'nin damarına bastı çok ağır karşılık aldı

Milliyetçi kanadın iki büyük partisi kapıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşması MHP'lileri kızdırdı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Müsavat Dervişoğlu için fırıldak deyip ağır konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla MHP kanadının damarına bastı. Dervişoğlu grupta şunları söyledi:

-Terörsüz Türkiye... Burada ne şehit edebiyatı yapıyorum, ne de kan hesabı yapıyorum. Ben milletimin hesabını, devletten soruyorum, sormaya da devam edeceğim.

-Bugün insanımız evsizdir, barınmaktan mahrumdur, yoksuldur, evlenememektedir, çocuk sahibi olamamaktadır, bunun sebebi, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dilinin Türkçe' olması mıdır?

-Sizi, Türk milletine refah, huzur ve mutluluk temin etmek görevinizden geri koyan nedir? Ben söyleyeyim, asıl sizi görevinizden geri koyan bilgisizliğiniz ve yetersizliğiniz değil niyetiniz ve fıtratınızdır.

-Vatandaş 'açım' dedikçe, iktidarın 'yeni anayasa' demesi bundandır. Vatandaş umut ararken, iktidarın 'Apo' diye, 'İmralı' diye sayıklaması bundandır. Vatandaş, adalet ararken, teröristleri affetmek istemek arzusu da bundandır.

MHP'den tepki : Siyasi omurgasız...

İYİ Parti liderinin açıklamaları MHP kanadında tepkiyle karşılandı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları söyledi:

-"Terör örgütünün ön şartsız bir şekilde kendisini feshetmesinden neden bu derece rahatsız olduğunu bir türlü açıklayamayan Dervişoğlu, siyasi omurgasızlığına yakışan bir üslupla algı operasyonu yapmaya soyunmuştur.

Tek hesabı koltuk

-"İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun dalından kopan yaprak gibi rüzgarın yönüne göre duruş değiştirdiği açık seçik ortadadır. Türk milleti her şeyin farkındadır, Batı'dan aferin bekleyenleri de emperyalizmin şeflerinden emir alanları da gayet iyi görmektedir. Düne kadar terör baronlarının adaylarıyla kol kola yürüyen Dervişoğlu'nun samimiyetsizliği açıkça ortadadır. Müsavat Dervişoğlu'nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu ve koltuğu uğruna her türlü kıvraklığı yaptığı da aziz milletimizin malumudur.

Fırıldak gibi döner

-Ayrıca İP'li Müsavat, ciddiyetten uzak ve mesnetsiz bir dille Anayasa tartışmalarını sulandırmaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk kimliği ve Anayasa'daki Türk tanımı konusundaki duruşu tartışmasızdır. Ancak Dervişoğlu ve partisi, menfaatleri söz konusu olduğunda fırıldak gibi dönerek, Türklükten de, Milliyetçilikten de, Cumhuriyet'ten de vazgeçebileceklerini yakın geçmişte yaptıkları ortaklıklarla göstermişlerdir."