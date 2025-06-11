BIST 9.689
DOLAR 39,20
EURO 44,84
ALTIN 4.197,37
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Ahmed Şara iddiası

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Ahmed Şara iddiası

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "kapsayıcı bir yönetim kurma ve Batı ile yakınlaşma çabalarının" kendisini radikal grupların hedefi haline getirebileceğini ileri sürdü.

Abone ol

Al-Monitor'a açıklamalarda bulunan Barrack, "Şara'nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız." dedi.

Barrack, devrim sırasında Şara ile birlikte savaşan ve halihazırda ulusal orduya entegre edilmeye çalışılan yabancı savaşçıların, terör örgütü DEAŞ gibi gruplar tarafından tekrar radikalleştirilmeye çalışıldığını savundu.

Şara'yı "Zeki, kendine güvenen ve odaklanmış" bir lider olarak tanımlayan Barrack, Suriyeli liderin geçmişteki bağlantılarına yönelik eleştirileri önemsemediğini belirterek "Bugün çıkarlarımız onun çıkarlarıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, Şara'nın, farklı etnik ve dini toplulukların, özellikle Hristiyan, Alevi, Kürt ve Dürzilerin haklarını güvence altına alma sözü verdiğini anımsattı.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında herhangi bir koşulun bulunmadığını ancak beklentiler olduğunu ifade eden Barrack, "Bunlar arasında Filistinli militanlara karşı daha sert tutum alınması, DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin Abraham Anlaşmaları'na katılma yönünde adımlar atması bulunuyor." ifadesini kullandı.

İsrail'le ilişkiler

Barrack, İsrail ile Suriye yönetimi arasındaki gerilime değinerek "İki ülke arasında bir gün ilişkilerin normalleşebileceğine dair sinyaller var. İsrail, Esed'in devrilmesinden bu yana Suriye'nin güneyinde askeri faaliyetlerini artırıp ve Golan Tepeleri'ndeki 400 kilometrekarelik tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdi." diye konuştu.

İsrail ve Şara yönetiminin doğrudan bir diyalog içinde olmamasına rağmen "sessiz bir anlayışla" hareket ettiklerini belirten Barrack, "Her iki tarafın da şu aşamada askeri olarak çatışmaya girmesinin çok kötü sonuçlar doğuracağının farkındayız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı
30 km'de bir radar konuldu vatandaş isyan etti! Tuzak denilen radarlar için komisyon
30 km'de bir radar konuldu vatandaş isyan etti! Tuzak denilen radarlar için komisyon
Borusan, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kurumsal süreçlerine entegre etti
Borusan, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kurumsal süreçlerine entegre etti
Petrol Ofisi Grubu, ilk ultra düşük kükürtlü yakıt üretimini gerçekleştirdi
Petrol Ofisi Grubu, ilk ultra düşük kükürtlü yakıt üretimini gerçekleştirdi
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi
Ümit Özdağ ifadesini verdi tahliye edildi mi? Duruşma fotoğrafı medyaya düştü
Ümit Özdağ ifadesini verdi tahliye edildi mi? Duruşma fotoğrafı medyaya düştü
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek
İBB soruşturmasında yeni itiraflar reklamcı Hüseyin Kum'dan ihale açıklaması
İBB soruşturmasında yeni itiraflar reklamcı Hüseyin Kum'dan ihale açıklaması