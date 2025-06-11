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Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi

Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi

Fatih'te bir binanın arka cephesinde oluşan kısmi çökme nedeniyle bitişikteki bazı binalarda hasar oluştu.

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Koca Mustafapaşa Sarraf Tahsin Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesinde kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi - Resim: 0

Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, çökme nedeniyle çevredeki bazı binalar da hasar aldı.

Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi - Resim: 1

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