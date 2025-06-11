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Ekrem İmamoğlu'ndan akıllara zarar iddialar! "Bu bir işkence duyurusudur" deyip paylaştı

Ekrem İmamoğlu'ndan akıllara zarar iddialar! "Bu bir işkence duyurusudur" deyip paylaştı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım yankı uyandırdı. "Bu bir işkence duyurusudur" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, İBB soruşturmasında tutuklananlara işkence ve kötü muamele yapıldığını öne sürdü. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle...

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İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, "Aziz Milletim bu bir işkence duyurusudur" diyerek bir paylaşım yaptı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, İBB soruşturmasında tutuklananlara 'işkence' uygulandığını öne sürdü.

İmamoğlu, tutukluların ailelerinden uzak illere gönderilip sistematik bir baskıya maruz kaldığını söyleyip, "1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar." dedi. İmamoğlu şunları ifade etti:

"Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur.

Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor.

Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar.

Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle "iftiracı" yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar.

Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna."

Ekrem İmamoğlu'ndan akıllara zarar iddialar! "Bu bir işkence duyurusudur" deyip paylaştı - Resim: 0

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