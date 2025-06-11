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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 142 gün sonra hakim karşısında

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 142 gün sonra hakim karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla 142 gün tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün Silivri’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün saat 10.30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

Duruşma, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde gerçekleştirilecek.

"DOKUZ SAYFALIK İDDİANAME 77 GÜNDE YAZILDI"

Özdağ, tutukluluğunun 84'üncü gününde, "9 sayfalık iddianame 77 günde yazıldı” diyerek tepki göstermişti.

İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİLER

Duruşma öncesi “Zafer Otağı”nda toplanmaya başlayan Zafer Partiler, İzmir Marşı’nı söyledi. Partililer, Özdağ'a destek için Silivri'ye gitti.

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