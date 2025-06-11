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Burdur'da korkunç cinayet! 35 yaşındaki Özge evinde öldürüldü: 2 kadın gözaltına alındı

Burdur'da korkunç cinayet! 35 yaşındaki Özge evinde öldürüldü: 2 kadın gözaltına alındı

Burdur'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

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Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur'da korkunç cinayet! 35 yaşındaki Özge evinde öldürüldü: 2 kadın gözaltına alındı - Resim: 0

Polis ekipleri, şüpheli Tülay A'yı ve olayla ilgisi olduğu düşünülen Seray Ö'yü (22) gözaltına aldı.

Yaralı olduğu anlaşılan Tülay A, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Bedir'in 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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