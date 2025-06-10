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Ferdi Zeyrek'in neden tehdit edildiği ortaya çıktı! Damatlar 500 TL kira veriyormuş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in trajik ölümü Türkiye’yi yasa boğarken, gazeteci Barış Yarkadaş’tan dikkat çekici açıklamalar geldi. Yarkadaş, Zeyrek’in ölümünden önce ciddi tehditler aldığını, bunun nedeninin de geçmiş döneme ait 10 ihale dosyasını savcılığa teslim etmesi olduğunu ifade etti.

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Barış Yarkadaş, Zeyrek’in Ağustos 2024’te İstanbul’a yaptığı bir ziyarette gazetecilerle yaptığı görüşmede, “10 tane ihaleyi savcılığa verdim ve bu yüzden tehditler alıyorum” dediğini aktardı.

500 TL kira veriyorlarmış!

Bu ihaleler arasında özellikle Manisa Futbol Kulübü'ne yönelik şaibeli desteklerin yer aldığı dosyaların olduğu belirtildi. Yarkadaş’a göre Zeyrek, kulübe belediyeden 5 milyar TL destek verildiğini, buna karşılık tesislerin sadece 500 TL gibi sembolik bir bedelle kiralandığını açıklamıştı. Yarkadaş konuya ilişkin verdiği detayda ise şu ifadeleri kullandı; ''Ve bu kulüplerin başında eski belediye başkanının iki damadı var. Eski belediye başkanının damatları. Oranın tesislerini kiralamışlar.'' 

Zeyrek’in bu tesisleri geri almak için kaymakamlığa başvurduğunu ve alanı amatör kulüplere açmak istediğini söyleyen Yarkadaş, “Zeyrek, ranta değil halka hizmet edeceğiz diyordu. Bu tutumu nedeniyle hedef haline geldiğini ima etti” dedi.

“Ferdi’ciğim bunlara alışacaksın”

Son olarak Yarkadaş, Zeyrek’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de tehditler aldığını söylediğini, Özel’in ise ona, “Ferdi’ciğim bunlara alışacaksın” diyerek yarı şaka yarı ciddi bir yanıt verdiğini söyledi.

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